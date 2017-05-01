Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralı

HATAY'ın Dörtyol İlçesi(ne bağlı Pekmezci Yaylası yakınlarında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıka çatışmada, 1 asker ile 1 korucu yaralandı.



Bölgeye takviye timler gönderilirken güvenlik önlemleri eşliğinde 112 ekipleri tarafından alınan yaralılar, tedavi için Dörtyol Devlet Hastanesi'ne getirilecek. Bölgede operasyona devam ediliyor. - Dörtyolhatay