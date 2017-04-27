Hatay'ın Ağaçları HBB'nin Çalışmaları İle Daha Sağlıklı

HBB'NİN ÇALIŞMALARI 15 İLÇEDE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Okul, ibadethane, cadde ve sokak gibi kamusal alanlardaki ağaç ve yeşil alanların niteliğini arttırmayı hedefleyen HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla kent estetiğine katkı sunmasının yanı sıra şehir genelindeki ağaçların daha uzun yıllar sağlıkla yaşamasını sağlıyor.

Hatay'ın 15 ilçesinde çalışmalarını mevsim koşullarına göre büyük titizlikle gerçekleştiren HBB ekipleri, hem yaz mevsimine hazırlık hem de ağaçların zinde kalmasını sağlamak amacıyla Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesi ve Atatürk Parkı ile birlikte Çaylı, İnönü, Cennet Ana ve Şehit Polis Necati Keskin caddelerinde budama ve çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARDAN ÇEVRE DOSTU BAŞKAN SAVAŞ'A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

HBB'nin yoğun çalışmaları hakkında düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, Hatay'daki yeşil alanların sayısının her geçen gün artmasına vesile olan ve HBB ekiplerinin bu konudaki çalışmalarına öncülük eden çevre dostu HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.

