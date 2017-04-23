Hatay'ın 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Altınözü, Defne, Samandağ, Antakya, Hassa, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Hatay'ın Altınözü, Defne, Samandağ, Antakya, Hassa, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü, Altınözü ilçesi Yenihisar, Akamber, Akdarı ve Yunushanı mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 Sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'ne 02: 30-04: 30 saatleri arasında, General Şükrü Kanadlı Mahallesi'ne 08: 30-13: 30 saatleri arasında, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 172 Sokağa 09: 00-10: 00 saatleri arasında, Saraycık Mahallesi Saraycık Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Demrek Mahallesi'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Denizciler Atatürk Caddesi'ne 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Denizciler 122 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY
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