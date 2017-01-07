Hatay'ın 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Defne, Reyhanlı, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa ve Dörtyol ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 12: 30-13: 30 saatleri arasında, Subaşı ve Turunçlu mahallelerine 13: 30-14: 30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 475,424 ve 477 Sokaklara 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 12: 30-13: 30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Reyhanlı ilçesi Bağlar, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Kolcular Mahallesinde 09: 00-15: 00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesinde, Barbaros Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde, Kurtuluş Mahallesi 34 ve 69 sokaklarda 08: 30-17: 30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.



Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesine 10: 00-12: 00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Buhara Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahallelerine 00: 30-07: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY