Hatay'ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'da Defne, Antakya, Kumlu, Arsuz, Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak Cumartesi günü, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi ile Narlıca Mahallesi İçme Suyu trafoları, Küçükdalyan Mahallesi İçme Suyu trafoları ve Türk Telekom Ek Hizmet Binası 09: 00-14: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak, Cumhuriyet ve Gökçeoğlu mahallelerine 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Gülcihan Mahallesine 08: 30-17: 30 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş, Fatih, Menderes, 408 Evler ve Alparslan mahallelerine 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Yenice, Kösrelik, Olgunlar, Şakşak, Sungur ve Sürütme mahallelerine 09: 00-16: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY