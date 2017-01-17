Hatay'ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Kırıkhan, Payas, Belen, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ocak Perşembe günü, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesinde 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi Üstün Sokak ve Toprak tepe Sokakta 08: 30-17: 30 saatleri arasında, Belen ilçesi Karapelit Mahallesi'nde 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesine 00: 30-07: 30 saatleri arasında, Antakya ilçesi Dikmece, Oğlakören ve Güldüren mahallelerine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY