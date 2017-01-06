Hatay'ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Samandağ, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde pazar günü bakım ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Erzin ilçesi Yukarıburnaz Mahallesi ve BOTAŞ A.Ş. 09: 00-14: 00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi ve bağlı mahalleleri 02: 00-04: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar, Mustafa Kemal, Gültepe ve Adabucak mahallelerinde 09: 00-16: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesinde 09: 00-13: 00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek. - HATAY