Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Hatay'ın 4 İlçesine Cuma Günü Elektrik Verilemeyecek
Ara
BİST 76.831 %-0,73
DOLAR 3,8553 %1,50
EURO 4,0714 %1,47
PARİTE 1,0558 %-0,04
ALTIN 147,33 %1,62
FAİZ 11,10 %0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Hatay'ın 4 İlçesine Cuma Günü Elektrik Verilemeyecek

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'ın 4 İlçesine Cuma Günü Elektrik Verilemeyecek

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ocak Cuma günü, Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesine 01: 00-05: 00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çayır, Çatbaşı, Turfanda, Yoncakaya ve Üçırmak mahallelerine 01: 00-05: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09: 00-14: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Yayladağı, Kırıkhan, Altınözü, Toroslar, Saraycık