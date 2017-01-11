Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ocak Cuma günü, Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesine 01: 00-05: 00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çayır, Çatbaşı, Turfanda, Yoncakaya ve Üçırmak mahallelerine 01: 00-05: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09: 00-14: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Hatay'ın 4 İlçesine Cuma Günü Elektrik Verilemeyecek
Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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