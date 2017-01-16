Hatay'ın 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ocak Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Düğünyurdu Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Demrek Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesine 09: 00-16: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY