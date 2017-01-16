Hatay'ın İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Ocak Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Düğünyurdu Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Demrek Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesine 09: 00-16: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY
Hatay'ın 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay’ın İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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