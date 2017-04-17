Hatay'ın 2 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Nisan Çarşamba günü, Arsuz ilçesi Arpagedik ve Hüyük mahallelerine 06: 00-08: 00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY