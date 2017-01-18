Hatay Il Koordinasyon Kurulu Ile Ekonomik Değerlendirme Toplantısı

Hatay İl Koordinasyon Kurulu ile Ekonomik Değerlendirme Toplantısı Hatay Valisi Erdal Ata başkanlığında İskenderun'da yapıldı.



Vali Ata, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, geçen yıl kentte yapılan yatırımları değerlendirdi.



Hatay'da 2016 yılında 646 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerin 324'ünün genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 322'sinin de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Genel ve özel kuruşlarla mahalli idarelerinin 8 temel sektörde yaptığı yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 90,2 ile enerji sektöründe görüldüğünü belirten Ata, bunu 90,1 ile tarımın, yüzde 63 ile de ulaştırma sektörünün izlediğini açıkladı.



Ata, 2016 yılında yürütülen projelerden 324'ünün tamamlanarak hizmete alındığını, 308'nin devam ettiğini, 14 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanamadığını dile getirerek, bu noktada projelerin gerçekleştirilme aşamasında yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin doğru tespit edilmesi gerektiğini, aynı sorunların bu dönem tekrarlanmaması için gereken gayreti göstereceklerini söyledi.



Toplantıda, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu tarafından da Hatay İli Ekonomik Değerlendirme sunumu yapıldı.



Basına kapalı devam eden toplantıya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, iş adamları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.