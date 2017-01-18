Hatay HBB'nin Özverili Çalışmalarıyla Güzelleşiyor

HBB, Hatay'ın estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla il genelinde çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay HBB'nin Özverili Çalışmalarıyla Güzelleşiyor

Hatay'ı rengarenk çiçeklerle bezeyen ekipler, hava koşullarının uygun olmasını fırsat bilerek mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor.
  
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanında bulunan kavşaklarda çalışan ekipler, zaman zaman hastane, okul, ibadethane gibi kurumlardan gelen talepleri de göz önüne alarak çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor..

ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR 

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı çiçeklendirme çalışmaları kapsamında son olarak Küçükdalyan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kavşaklarda mevsimlik çiçek ekimi yaptı.


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