"Hatay Halk Dansları Topluluğu" emin adımlar ile yoluna devam ediyor…

Hatay'ın kültürünü yaşatmak ve bu farklı kültürü yurt içi ve yurt dışı arenada tanıtmak amacıyla bir grup gönüllü halk dansları sevdalısı tarafından kurulan "Hatay Halk Dansları Topluluğu" kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Hatay Halk Dansları Topluluğu'nun fikir babası olan halk dansları gönüllüsü ve başarılı spor adamı Cemil Bizim, yaşadığımız coğrafyada kendilerini anlatmanın en güzel yolunun kendi kültürlerini yaşatmaya devam etmek ile mümkün olacağını ifade ederek, "Bu proje benim aklımda, 2016 yılı Mart ayında bir fikir olarak ortaya çıktı. Bu coğrafyada yaşananları düşününce, şehrimiz dışında Hatay ile ilgili olumsuz izlenimlerin üst seviyede olduğunu gördük. Sanki savaşın fiilen Hatay'da var olduğu kanısını görünce, burada yaşamın devam ettiğini, insanların gündelik hayatlarına Suriye gerçeğini unutmadan devam etmekte olduklarını anlatabilmek adına ne yapabilirim diye düşünüyordum. Evet, yaşamımızda bazı olumsuzluklar var ama kendi yaşantımızı devam ettiriyor ve kültürümüzü yaşatma çabasını da sürdürüyoruz. Bütün bunlardan yola çıkarak böyle bir zamanda bu coğrafyada kendimizi anlatmanın en güzel yolunun kendi kültürümüzü yaşatmaya devam etmek ve bunu dışarılara taşımak olduğu fikrine vardım. Bu fikrimi birlikte halk dansları çalıştığım arkadaşlarla paylaştım ve onlarda böyle bir oluşumda birlikte olabileceğimizi söyledi. Böylece Hatay Halk Dansları Topluluğu'nu kurma kararını aldık ve 2016 yılı Eylül ayında kuruluşu gerçekleştirdik" dedi.

Hatay Halk Dansları Topluluğu" Basın Danışmanı Hüseyin ZORKUN, Çalışmalarına ara vermeden Doğuş Okulları salonunda kalabalık bir kadro ile devam eden "Hatay Halk Dansları Topluluğu'nun", Hatay'a özgü olan yöresel halk danslarını yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallere katılarak sergilemeyi ve tanıtmayı amaçladığını ifade etti.

"Hatay Halk Dansları Topluluğu" Cemil Bizim liderliğinde, Zeynep Karaçay Gülbahar, Nilüfer Oflazoğlu, Ezel Nural, Ali Aynacı, Ahmet Zorlu, Oya Kara ve Yıldırım Karabıyık tarafından kuruldu.

