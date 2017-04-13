Hatay Dünya Sağlık Örgütü Heyeti Hatay'da Inceleme Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü heyeti Hatay'da inceleme yaptı



DÜNYA Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir heyet, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal saldırıda yaralananların tedavi edildiği Hatay'da çalışma yaptı.



Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Bölge Koordinatörü Dr. Annette Heinzelmann ile Dünya Sağlık Örgütü'nden Prof. Dr. Maurizio Bardeschi,Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'yi ziyaret etti. Kimyasal saldırıda yaralananların tedavisi konusunda tecrübe sahibi olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "Saldırıda yaralananların alınıp, Hatay'da tedavi edilmesini önemsiyorlar. Bizim tecrübelerimizden yararlanmak istiyorlar. Örnek olması için biz de olayın başından sonuna kadar nasıl bir işleyişle çalıştığımızı onlara anlattık" dedi.



Suriye'deki kimyasal saldırıda ölenlerin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerine de katılan Gaziantep Bölge Koordinatörü Dr. Annette Heinzelmann, Suriye'de yaşanan saldırıda Türkiye'nin yaralıları çok iyi bir şekilde en kısa zamanda hastaneye yetiştirdiğini söyledi. Dr. Annette Heinzelmann, "Güvenlik nedeniyle sınırın diğer tarafına geçemiyoruz. Ama uzaktan iletişim kurabiliyoruz. Uluslararası kurallara göre kimyasal silah kullanılması yasak. Tabi uluslararası düzenlemelere karşı bu saldırı yapıldığı için araştırma yapıyoruz. Benim kendi açımdan cevabım hastaların alınışından klinik tedavi aşamasına kadar çok iyi organize edilmiş bir cevap olduğunu düşünüyorum"diye konuştu.



Olayın çok ani gelişmesine karşın çok hızlı bir şekilde koordine olunduğun gördüklerini anlatan Prof. Dr. Maurizio Bardeschi ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Olayın gerçekleşmesi göz önünde bulundurulduğunda çok ani gelişen bir olay olmasına rağmen çok hızlı ve yerinde bir müdahale yapıldı. Bu önemli bir tecrübe ve bence dünyayla paylaşılması gereken bir vaka. Olayın Suriye tarafındaki kısımla ilgili olarak, ekipler olarak analizlerimizi gerçekleştirdik ve üzerinde çalışılması gereken hususlar olduğunu düşünüyoruz ve bunlarla ilgili eğitimler düzenleyeceğiz."



Dünya Sağlık Örgütü heyeti daha sonra Han Şeyhun'daki saldırıda yaralanıp halen Hatay'da tedavi gören yaralılarla hastanede görüştü.