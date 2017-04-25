Hatay'dan İki Tabur Askerin Ankara'ya Götürülme Girişimi Davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emri doğrultusunda, iki tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini darbe girişiminde kullanmak amacıyla Ankara'ya götürmek istediği gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından atılan tutuklu sanıklar Pilot Yüzbaşı Ferdi Pelen, Üsteğmen Onur Baykal, Pilot Teğmen Yasin Uzun, Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar Sönmez, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Volkan Akoğlu ve Astsubay Kıdemli Çavuş Erol Balçın, bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanıkların "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis memurları tanık olarak dinlendi.



Darbe girişimi gecesi Hatay Havalimanında tutuklu sanıklarla aralarında yaşanan diyaloğa ve olaylara ilişkin bilgiler veren tanıklar, askeri personellerin kendilerine "Komutanlarımızdan başka kimseden emir almayız." diye beyanlarda bulunduklarını aktardı.



Tutuklu sanıklar ise böyle bir beyanlarının olmadığını iddia ederek aleyhteki suçlamaları kabul etmediklerini kaydetti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.