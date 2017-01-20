Hatay'daki Türk ve Suriyeli Öğrencilerin Karne Sevinci

Hatay'ın merkez Antakya ile Yayladağı, Hassa ve İskenderun ilçesindeki öğrenciler, karnelerini almanın heyecanını yaşadı



Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, Kisecik Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda eğitim gören öğrencilere karnelerini verdi.



Eğitim hayatlarında tüm öğrencilere başarı dileyen Tortop, çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli hikaye kitapları dağıttı.



Suriyeli öğrencilerin karne sevinci



Hatay'ın çeşitli ilçelerindeki Suriyeliler için kurulan eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler de karne heyecanı yaşadı.



Yayladağı ilçesindeki Suriyeliler için kurulan Özgürlük Esintileri Okulu'ndaki karne törenine, Kaymakam Ömer Faruk Yüce katıldı.



İdarecilerden okul hakkında bilgi alan Yüce, öğrencilerle sohbet edip karnelerini verdi.



Başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtan Yüce, öğrencilere tavsiyelerde bulunup, iyi tatiller diledi.



Karnesinin iyi olduğunu belirten 2'inci sınıf öğrencisi Aydoğan Hoşkar, teşekkür belgesi aldığını ve tatilde arkadaşlarıyla oynayacağını söyledi.



Hassa'nın Ardıçlı Mahallesi'ndeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan okul müdürü Ahmet Solakoğlu, Suriye'deki olaylara kayıtsız kalmayarak onları misafir etmekten onur ve gurur duyduklarını kaydetti.



Öğrenciler karnelerini, Kaymakam Yusuf Turan, 1. Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen Yasin Gönültaş ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cafer Yıldız'ın elinden aldı.



İskenderun ilçesindeki Suriyeli çocuklar için kurulan Cumhuriyet Geçici Merkezi Okulu'nda da 502 öğrenciye karneleri verildi.



Okul koordinatörü Halid Osman, Suriye'de yaşanan savaşın bir an önce bitmesini istediklerini belirterek, kendilerine kucak açan ve çocukların eğitim görmesini sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.



"Doktor olmak istiyorum"



Halep'te bulunan evlerine bomba atılması sonucu gözleri önünde babasını kaybeden ve 2 yıl önce Türkiye'ye sığınan okul birincisi Emmel Rummo (7) da ilk karne sevincini yaşadı.



Rummo, diğer arkadaşları gibi kendisinin de tatile girecekleri için mutlu olduklarını söyledi.



Evlerine bomba atılması sonucu babasının yaralandığını, müdahale edemediği için şehit olduğunu anlatan Rummo, okuyup doktor olmak istediğini belirtti.