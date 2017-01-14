Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde geçen hafta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay'daki Terör Operasyonu
Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
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