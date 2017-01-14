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Hatay'daki Terör Operasyonu

Hatay'daki Terör Operasyonu

Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

Hatay'daki Terör Operasyonu

Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde geçen hafta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Antakya, Hatay, Terör
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