Hatay'daki Güvenlik Korucuları Görev Başında

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelce Karakolu'ndaki güvenlik korucuları, arazi araması ve yol kontrollerine katılarak güvenlik güçlerine destek oluyor.



Geçtiğimiz ay ettikleri yemin sonrası göreve başlayan 50 güvenlik korucusu, jandarmanın bölgedeki köy ve yaylalarda arazi aramasına katıldı.



Bölgeyi gezen korucular, jandarmayla beraber yol kontrolü yapıp araçlarda arama da yaptı.