Hatay'da Yoğun Sis

Hatay'da etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.



Antakya Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.



Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



Öte yandan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Hatay Havalimanı'nda bazı iç hat seferlerinin rötarlı olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.



Meteoroloji yetkilileri, sisin kentte 2 gün etkili olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.