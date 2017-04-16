Hatay'da Yaralı Caretta Caretta Tedavi Altına Alındı

Hatay'da İskenderun Körfezi'nde yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.



Vatandaşlar tarafından yaralı bulunan caretta caretta, Sahil Güvenlik Komutanlığınca Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.



Burada ilk müdahalesi yapılan hayvan, Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne gönderildi.



Sırt kısmından yara aldığı belirlenen caretta carettanın, tedavisinin ardından yeniden denize bırakılacağı öğrenildi.