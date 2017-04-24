Hatay'da Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bir ihbar üzerine Menderes Mahallesinde M.K'e (60) ait evin bahçesine operasyon düzenledi.



Ekipler, bahçede yaptığı aramada 50 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.



Öte yandan ekiplerin Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.



Motosikletin şasi numarasından yapılan sorgulamasında motorun çalıntı olduğunu belirledi.



Polis daha öncede hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan motosiklet sürücüsü M.N. (30) ve yanında bulunan G.F.'yi (25) gözaltına aldı.