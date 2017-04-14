Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 captagon hap ile 400 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri bir ihbar üzerine, Erler Caddesinde F.D isimli şahsa ait bir iş yerine operasyon düzenledi.



Yapılan aramada, satışa hazır 800 captagon hap ile 400 gram esrar bulundu.



Göz altına alınan F.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.