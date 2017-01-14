Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri Suriyeli 4 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya'da 3 adrese operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda 145 bin 487 cinsel uyarıcı nitelikte hap, 288 uyuşturu hap ve bir kilo 102 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.