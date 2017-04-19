Hatay'da Tüfekle Başından Vurulan Suriyeli Öldü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, park halindeki otomobilde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yukarı Okçular Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 31 ASR 45 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda silahla vurulmuş bir kişi bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma, ismi açıklanmayan 25 yaşındaki Suriyelinin av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla 4 Suriyeliyi gözaltına aldı.