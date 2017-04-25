Hatay'da "Tübitak 4006 Bilim Fuarı"
Dörtyol ilçesinde, Dörtyol Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Dörtyol ilçesinde, Dörtyol Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.
Kaymakam Recep Soytürk, okulda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, öğrencileri yaptığı çalışma nedeniyle tebrik etti.
Etkinliğe katılanlar, öğrencilerin birbirinden farklı çalışmalarını inceledi.
Açılışa, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Ceylan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.