Hatay'da Tren Kazası: 1 Ölü

Hatay'ın Payas ilçesinde yük treninin beton mikserine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde, Adana'dan İskenderun'a gitmekte olan yük treni, Tüten Bacalar hemzemin geçidinde Mehmet Coşkun (44) yönetimindeki 01 ABC 17 plakalı beton mikserine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle aracından fırlayan sürücü Coşkun, rayların üzerine düştü.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Coşkun'un cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, makinist ifadesi alınmak üzere Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.