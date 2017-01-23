Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir minibüsle, otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.



Altınözü - Antakya karayolunda Zekeriya Yeşil kontrolündeki 31 D 5936 otomobil ile Mehmet Boz kontrolündeki 31 M 5231 plakalı minibüs, Enek kavşağı yakınlarında çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına çıkarken, sürücü Yeşil ile Boz yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.