Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bulut Ördek idaresindeki 31 F 6979 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolunda, sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



Yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki sürücü Ördek ve Ürün Gazi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.