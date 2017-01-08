Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaygan yolda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Antakya-Samandağ çevre yolunda seyreden Ferhat Aydoğan'ın kullandığı 31 F 6979 plakalı otomobil, kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu su kanalına devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bulut Ördek ve Ürün Gazi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY