Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında uzman çavuş Adnan Öztürk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Adana-İskenderun Otoban yolu Denizciler Mahallesi mevkisinde, aynı yönde ilerleyen uzman çavuş Adnan Öztürk (23) yönetimindeki 27 ZD 700 plakalı motosiklet ile Ahmet K. idaresindeki 33 VLH 29 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Öztürk, daha sonra otoban bariyerlerinden yolun dışına savruldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Öztürk'ün cenazesi, İskenderun ilçesindeki bir özel hastanenin morguna kaldırıldı.



Öztürk'ün Adana Mustafabeyli Jandarma Karakol Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.