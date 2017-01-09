Hatay'da Toprak Kayması

Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan yağışın ardından meydana gelen toprak kayması, bir okulun istinat duvarına zarar verdi.



Narlıca Mahallesi'nde bulunan Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin arka kısmındaki tepelik alanda, aşırı yağış sonrası toprak kayması oldu.



Okulun istinat duvarına da zarar veren toprak kaymasını fark eden okul görevlileri durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, toprak kaymasının devam etmesi ve tehlike oluşturması nedeniyle okul etrafında inceleme yaparak önlem aldı.



Öte yandan, okulda yatılı kalan öğrencilerin de bulunduğu öğrenildi.