Hatay'da Tır Çaya Düştü: 1 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çaya düşen tırın sürücüsü ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi E-5 karayolu üzerinde seyreden İbrahim Güneş (45) idaresindeki 34 TC 0977 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deli Çay Köprüsü'nden çaya düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Güneş'in tırdan çıkarak akıntıyla 500 metre kadar sürüklendiğini tespit etti. Çay kenarında bulunan Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güneş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.