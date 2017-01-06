Hatay'da Teröristlere Ait İki Sığınak Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arazi taramasında iki sığınak bulundu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Dörtyol ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında bölücü terör örgütü PKK tarafından barınak olarak kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınakta yapılan aramada 1 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 1 Biksi makineli tüfek monte hamili, 20 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, iki mutfak tüpü, 200 metre su hortumu, bir taşınabilir bellek, muhtelif kıyafet, örgütsel doküman, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramanın ardından sığınaklar imha edildi. - HATAY