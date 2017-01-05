Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Hatay'da Terör Operasyonu
Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
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