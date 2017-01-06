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Hatay'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Hatay'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Hatay’da, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Hatay'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Samandağ ilçelerinde, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - HATAY


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