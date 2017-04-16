Hatay'da Suriyelilere Geçici Yasak Uygulandı

YÜZBİNLERCE Suriyeli'nin bulunduğu Hatay'da kayıtlı 1 milyon 16 bin 175 seçmen için hazırlanan 2 bin 830 sandıkta oy kullanılırken, kamplardaki Suriyelilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.



Hatay Valiliği'nin daha önce aldığı karar nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki barınma merkezlerinde dünden itibaren zorululuklar dışında Suriyelilerin kamp dışına çıkması yasalaklenirken, kamp dışındaki Suriyeliler'in de aynı yasağa uyması tavsiye edildi. Yarın sabaha kadar sürecek yasak nedeniyle il merkezi ve ilçelerde hergünkünkünden daha az sayıda Suriyeli dışarıda görüldü.



Hatay'da, 7 Haziran'a göre seçmen sayısı 47 bin 839 kişi arttı. 230 bin 210 kişi ile en çok seçmen Antakya'da bulunurken en az seçmen ise 8 bin kişi ile Kumlu ilçesinde bulunuyor.



- Hatay