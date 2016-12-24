Hatay'da Şiddetli Fırtına

Arsuz ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir düğün salonun duvarları yıkılıp, çatısı uçtu.



İlçede 2 gündür devam eden fırtına nedeniyle Pirinçlik Mahallesi'ne Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yaptırılan ve henüz faaliyete geçmeyen düğün salonu zarar gördü.



Fırtına nedeniyle önce duvarları yıkılan daha sonra da çatısı uçan düğün salonu kullanılamaz hale geldi.



Lambaların yer düştüğü, duvarlar ve çatıların tamamen yıkıldığı düğün salonuyla ilgili açıklamada bulunan mahalle sakinlerinden Erol Kara, AA muhabirine, şiddetli fırtınanın heryerde olduğu gibi kendi yerleşim yerlerinde de ciddi hasara yol açtığını söyledi.



Fırtınanın önce yan duvarı içeriye doğru yıktığını, daha sonra da çatısını uçurduğunu anlatan Kara, salonun kullanılamaz hale geldiği kaydetti.



Buarada zarar gören düğün salonunun temizleme işlemlerinin başladığı görülürken, yararlanan kimsenin olmadığı öğrenildi.