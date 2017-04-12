Hatay'da Pkk/kck Operasyonu: 20 Gözaltı

Hatay'da PKK ve şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il genelinde PKK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İskenderun, Erzin, Kırıkhan, Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için tespit edilen adreslerde inceleme yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 20 kişi sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



(Adem Karagöz/İHA)