Hatay'da Paskalya Bayramı ayinle kutlandı



HATAY - Hatay'da Hıristiyan Ortodoks Cemaati tarafından Paskalya Bayramı nedeniyle kilisede ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayine katılan Hıristiyan vatandaşlar, ilahiler söyleyerek mumlar yaktı. Ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ayin Kilise bahçesinde devam etti. Burada konfeti gösterisi gerçekleştirildi.

Paskalya Bayramı, Hıristiyan aleminin en büyük bayramı kabul edilirken, Hz. İsa'nın son yemeğini, ölümünü, insanlar için kendini feda edişini ve 3 gün sonra dirilişini simgeliyor.