Hatay'da Paskalya Bayramı

Hatay'da Hristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle "Paskalya Bayramı"nı kutladı.



Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.



Ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.



Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi.