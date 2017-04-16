Hatay'da Paskalya Ayini Yapıldı

Hatay'da Hristiyan Ortodoks Cemaati, Paskalya ayini düzenlendi. Antakya Ortodoks Kilisesi'nde Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayine katılan Hristiyan vatandaşlar, ilahiler söyleyerek mumlar yaktı. Ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ayin Kilise bahçesinde devam etti. Burada konfeti gösterisi gerçekleştirildi.



(Buğra Güney-Adem Karagöz / İHA)