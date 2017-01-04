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Hatay'da 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
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Hatay'da 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Amanos Dağları kırsalındaki bazı bölgeler, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hatay'da 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Amanos Dağları kırsalındaki bazı bölgeler, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Kaynak: Dunya.com

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