Hatay'da Örtü Yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Batıayaz mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine yangın bölgesine gelen Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bir yer timi, bir ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve bir su tankıyla yangını kontrol altına aldı.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 2 hektarlık örtülü alan zarar gördü.



Öte yandan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaz mevsiminin gelmesiyle piknik faaliyetlerinin arttığına dikkati çekerek vatandaşların, piknikte yapılan mangal sonrası olası bir yangına mahal vermemek için közlerin söndürülmesi konusunda duyarlı olmasını istedi.