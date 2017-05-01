Hatay'da Orman Yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.



Yaylacık Mahallesi Seldiren mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Hatay Orman İşletme Müdürlüğü, 10 arazöz, 5 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 4 dozer, kırıcı, kepçe ve 45 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale etti.



Kontrol altına alınan yangında 5 hektar kızılçam alanı zarar gördü.



Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, büyüme eğilimli yangının ekiplerin hızlı ve gayretli çalışmasıyla kontrol altına alındığını söyledi.



Yangının piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade eden Ketmen, vatandaşların özellikle ormanlık alanda piknik yaparken daha dikkatli olmalarını istedi.