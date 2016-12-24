Hatay'da Noel ayini düzenlendi



NOEL Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.



Düzenlenen ayini kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. İlahilerin okunduğu ve mumların yakıldığı ayinde, Hıristiyan vatandaşlar dualar etti. Işık ve balonlarla özel olarak süslenen kilisede hazırlanan hediyeler de kiliseye gelenlere dağıtıldı.