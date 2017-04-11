Hatay'da Museviler 'Hamursuz Bayramı'nı Kutladı

Hatay'da yaşayan Museviler, "Hamursuz Bayramı"nı kutladı.



Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile farklı dinlerin temsilcileri de Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti. Vali Ata, burada yaptığı konuşmada, Hatay'da yüzyıllardır farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada dostça yaşadığını söyledi.



Musevi vatandaşların bugün 'Hamursuz Bayramı'nı kutladığını belirten Vali Ata, "Biz burada geçmişte nasıl ki yüzlerce, binlerce yıl bir çatı altında barış, huzur, dostluk çerçevesinde yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu kardeşliğin asla bozulmamasını diliyorum" dedi.



Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu ise açıklamasında, Hamursuz Bayramı'nın, İbrani kavminin Mısır'da Hz. Musa Peygamber önderliğinde Firavun'un zulmünden, esaretten özgürlüğe kaçışı sırasında unu suyla yoğurup yemeleri anısına kutlandığını ifade etti.



Farklı din ve kanaat önderlerinin de bulunduğu havra ziyareti sonrası tebrik ve duaların ardından misafirlere mayalanmamış ekmek ikram edildi. - HATAY