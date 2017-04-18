Hatay'da Mezarlara Çirkin Saldırı

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Gözcüler Asri Mezarlığı ve türbe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.



Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha mezarlıkta incelemelerde bulunurken, halka sağduyu çağrısı yaptı. Culha, "İbadethanelerimiz ve mezarlıklarımız en kutsal değerlerimizdir. Mezarlığa ve türbeye zarar verenler alkol veya madde bağımlısı olabilir" dedi.



İnceleme sırasında Gözcüler Mahallesi sakinleriyle sohbet eden Başkan Culha, herkes için maneviyatı yüksek olan böyle yerlerin tahrip edilmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Emniyet teşkilatının titiz bir çalışma başlattığını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından mezarlıkların tadilatını gerçekleştireceklerini ifade eden Culha, "Sayın kaymakamımızla ve emniyet müdürümüzle görüştük. Lütfen, sakin olun, infial gerektirecek bir durum yok. Emniyet müdürlüğümüz parmak izleri aldı. Bazı madde bağımlıları olabilir. Emniyetimiz araştırmasını tamamlasın. Hepimiz konunun yakın takibindeyiz. En kutsal değerlerimiz mezarlıklarımız ve ibadethanelerimizdir. Bu bütün dünyadaki insanlar için böyledir. Sakin olmak lazım. Soruşturma biter bitmez, biz mezarlıklarımızın tadilatını yapacağız" diye konuştu. - HATAY