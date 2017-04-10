Hatay'da Memur-Sen'den İdlib İçin Protesto

Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği, sivil halka kimyasal bomba atan ve zulüm uygulayan Esed rejimini protesto etti.



Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi Hasan Urhan, Köprübaşı'nda düzenlenen protesto eyleminde yaptığı konuşmada, "4 Nisan'da İdlib'te Esed canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahlarla çoğu çocuk 150'nin üzerinde insan katledildi. İdlib ne ilktir; engellemezsek ne de son olacak. Hama'da, Halepçe'de, Halep'te yaptıklarına İdlib'te devam ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya ve Esed soykırımı aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç atlısı, üç maymunu oynayan uluslararası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar" ifadelerini kullandı.



İran ve Rusya'nın Esed'i ve rejimini temize çıkarmanın peşinde koştuğunu ifade eden Urhan, "Güvenlik konseyine sunulacak tasarıyı veto ettiğini ilan ediyor. Rusya'nın ve Çin'in vetosu; ölümü seyretmekten ve ölü saymaktan başka bir işe yaramayan BM'nin defosudur. İnsanlık vahşete karşı birleşip hem Rusya'yı ve İran'ı hem de Esed'i veto etmelidir" dedi.



AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç ve partililerin de katıldığı eylemde, tekbirler getirildi. Grup sloganlar atarak alandan ayrıldı. - HATAY