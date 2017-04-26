Hatay'da Mahrem İmamlar Operasyonuna 17 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında Hatay'da 17 kişi gözaltına alındı.



FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Hatay'da 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı alınan 41 kişinin cezaevinde olduğu geri kalan 20 kişinin de arandığı bildirildi. - Hatay