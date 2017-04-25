Hatay'da Kutlu Doğum Haftası

HATAY(AA) - Kutlu Doğum Haftası kapsamında Dörtyol ve Hassa ilçelerinde etkinlik düzenlendi.



Hassa ilçesinde 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkında gerçekleşen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.



İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün güzellikleriyle Peygamber Efendimizi bir kez daha hissetmek, anlamak ve o manevi hazzı yaşamak için bir araya geldiklerini ifade etti.



Katılanlara gül dağıtılan programa Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkan Vekili Muharrem Demirci, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, ilçe Emniyet Amiri Yusuf Orçan ve vatandaşlar katıldı.



Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç de Dörtyol ilçesindeki etkinlikte, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansında insanlığın ve tabiatın güven bunalımı yaşadığını belirtti.



İnsanların artık birbirini sevmediğini ifade eden Süzgeç, Hz. Peygamberin 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız' sözüne bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ilçe Müftüsü Hüseyin Tamer katıldı.